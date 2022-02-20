ننشر مشروع قانون تغليظ عقوبة التصوير في الأماكن العامة قبل مناقشته- مستندات

(مصراوي):

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بهاء شلبي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وحصل "مصراوي" على نص تعديلات مشروع القانون المقدم من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن قبل مناقشتها في اللجنة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة الاعتداء على الحياة العامة من خلال التصوير دون إذن من الشخص في الأماكن العامة؛ حيث تنص مواد المشروع القديم على الأماكن الخاصة فقط.

ويهدف مشروع القانون إلى عدم نقل مواد تم تصويرها من جهاز إلى جهاز آخر إلا بموافقة الشخص، وإلا اعتبرت انتهاكًا للحياة العامة.