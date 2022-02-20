ننشر مشروع قانون تغليظ عقوبة التصوير في الأماكن العامة قبل مناقشته- مستندات

06:50 م الأحد 20 فبراير 2022
ننشر مشروع قانون تغليظ عقوبة التصوير في الأماكن العامة قبل مناقشته- مستندات

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بهاء شلبي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وحصل "مصراوي" على نص تعديلات مشروع القانون المقدم من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن قبل مناقشتها في اللجنة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة الاعتداء على الحياة العامة من خلال التصوير دون إذن من الشخص في الأماكن العامة؛ حيث تنص مواد المشروع القديم على الأماكن الخاصة فقط.

ويهدف مشروع القانون إلى عدم نقل مواد تم تصويرها من جهاز إلى جهاز آخر إلا بموافقة الشخص، وإلا اعتبرت انتهاكًا للحياة العامة.

مجلس النواب التصوير في الأماكن العامة تغليظ العقوبات عقوبة التصوير

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا