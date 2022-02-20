التقديم الثلاثاء ولمدة شهر.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية- تفاصيل كاملة

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، حاجة الوزارة لشغل 9 وظائف قيادية من الدرجة العليا، و30 بدرجة مدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوي الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا.

وبحسب بيان اليوم، تقدم الطلبات والمستندات اعتباراً من الثلاثاء المقبل ولمدة شهر، ولن تقبل الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد المحدد.

9 وظائف

وكشف الوزير، عن الـ 9 وظائف المطلوب بالمستوى العالي (الدرجة العليا) وهي: رؤساء للإدارة المركزية: لنظم المعلومات والتحول الرقمي، لمعلومات سوق العمل والتشغيل، وللتدريب المهني، وللشئون المالية والإدارية، ولشئون مكتب الوزير، وللموارد البشرية، وللسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وللإدارة الإستراتيجية، ولشئون العمال غير المنتظمة.

30 وظيفة

وقال الوزير، إن الـ 30 وظيفة المطلوب شغلها للمستوى الوظيفي لدرجة مدير عام تتمثل في الإدارات العامة: لتخطيط ومتابعة التدريب المهني، ولمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية، ولشئون شركات إلحاق العمالة، ولتأمين بيئة العمل، وللصحة المهنية، وللشئون الإقليمية والدولية، ولفض منازعات العمل الجماعية، ولشئون المنظمات النقابية، ولإدارة وتنمية المواهب، ولتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، وللعلاقات العامة والمراسم، ولخدمة المواطنين، وللتشغيل، وللبنية الأساسية وتأمين المعلومات، ولرعاية العمالة غير المنتظمة، وللتفتيش التوجيهي للسلامة، والمتابعة والتقييم، والمتابعة شئون المديريات، ولعمليات الموارد البشرية، وللمكتب الفني، و المنظمات والاتفاقيات الدولية، والتخطيط الاستراتيجي والسياسات، والسكرتارية التنفيذية، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، والأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التراخيص واعتماد المراكز الخاصة، ولبيانات العمالة والمنشآت، والحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، والاستحقاقات والمزايا.

شروط الوظائف

وأوضح سعفان، أنه يشترط فيمن يتقدم لشغل وظائف الإدارة العليا أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف، وأن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة، وأن يكون حاصلا على الدورات التدريبية المتطلبة لشغل الوظائف المعلن عنها، وأن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين ، ويراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافاً محددة زمنياً وقابلة للقياس والتطبيق مشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

وقال إنه بالنسبة للمستوى الوظيفي العالي أن يتوافر في شاغل الوظيفة بالإضافة إلى ما تحدده قوانين التوظف (قضاء مدة بينية قدرها عام) على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة بالنسبة للعاملين بالحكومة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل للعاملين (خارج الجهاز الإداري) تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، ومؤهل دراسي عال مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل، واجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ضوء القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، فضلا عن قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات الإدارية الفعالة ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها ومعرفة تامة بالقوانين واللوائح والنظم والتعليمات المتصلة بالعمل، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

مدير عام

أما المستوى الوظيفي مدير عام، فيجب أن يتوافر في شاغل الوظيفة بالإضافة إلى ما تحدده قوانين التوظف (قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل للعاملين (خارج الجهاز الإداري) تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، ومؤهل عال مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل، واجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ضوء القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات الإدارية الفعالة، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وما يتصل به من مهارات أساسية، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

الأوراق المطلوبة

أوضح وزير القوى العاملة، أن المستندات المطلوبة تتمثل في نموذج طلب شغل الوظيفة ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة العامة للعمليات الموارد البشرية، وشهادة خبرة أو بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل الحالية (أصل + 6 صورة) بيان معتمد ومختوم عن أبرز الإنجازات مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت من (أصل + 6 صورة)، مقترحات تطوير الوحدة المتقدم لشغل وظيفتها (أصل +6 صورة)، وأن يكون مستوفيا لباقي اشتراطات شغل الوظيفة والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال بطاقة الوصف المعلن عنها بمقر الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، وصور الشهادات الدراسية بعد الجامعية الحاصل عليها إن وجدت، وصور من الدورات والشهادات الحاصل عليها في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي إن وجدت، و 7 صور فوتوغرافية 4 ×6.

وسيتم تقييم المتقدمين على أساس مجموعة من المعايير والقدرات، وذلك مع باقي اشتراطات شغل الوظيفة (القدرات العلمية - التاريخ الوظيفي - المقترح التطويري - السمات الشخصية - البرامج التدريبية) طبقا للمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016.

عنوان التقديم

وأكد الوزير، أنه يمكن الاطلاع على بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها والمستندات الواجب تقديمها بلوحة إعلانات الوزارة بالعنوان عاليه، وتسلم الطلبات والمستندات مستوفاه باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة بإدارة عمليات الموارد البشرية بالدور العاشر الكائن 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا فى موعد غايته شهر اعتبارا من 22 فبراير الجاري حتى 24 مارس المقبل ولن تقبل الطلبات التي ترد قبل النشر أو بالبريد أو بعد الميعاد المحدد.