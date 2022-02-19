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أمطار وثلوج ورياح مثيرة للرمال.. شاهد أثار موجة الطقس السيء السبت

10:56 م السبت 19 فبراير 2022
أمطار وثلوج ورياح مثيرة للرمال.. شاهد أثار موجة الطقس السيء السبت

الطقس

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كتب- أسامة علي:

نشرت هيئة الأرصاد الجوية مقاطع فيديو من عدد من المحافظات والمناطق ترصد حالة الطقس اليوم السبت.

وشهدت عدد من المحافظات والمناطق المتفرقة في المحافظات، حالة من الطقس السيئ بدأت في الساعات الأولى من صباح السبت.

وتعرضت عدد من المحافظات ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى (عين شمس - التجمع الخامس - مدينتي- الرحاب) لسقوط أمطار غزيرة وحبات برد، وكذلك شهدت مدينة العبور سقوط أمطار غزيرة.

وشهدت محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة على الزعفرانة ورأس غارب، وسقوط ثلوج على كاترين بجنوب سيناء.

كما شهد اليوم نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في طريق العين السخنة.

تساقط ثلوج بكاترين

العاصمة الإدارية أمطار

طريق مصر إسكندرية الصحراوي أمطار غزيرة

رأس غارب البحر الأحمر

الزعفرانة بالبحر الأحمر

الرحاب

مدينتي

الإسماعيلية

حلوان

العبور

مدينة المستقبل

عين شمس

الطقس درجة الحرارة الرياح الأمطار هيئة الأرصاد الجوية العاصمة الإدارية الرحاب مدينتي الإسماعيلية حلوان عين شمس مدينة المستقبل

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