طلب إحاطة لرئيس الحكومة ومحافظ "المركزي" بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل

02:58 م السبت 19 فبراير 2022
طلب إحاطة لرئيس الحكومة ومحافظ "المركزي" بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل

النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدم النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم السبت، إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بشأن قرار البنك المركزي المفاجئ وقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط .

وأوضح نصار، في طلب الإحاطة، تأثير القرار على انخفاض الإنتاج وارتفاع أسعار السلع الغذائية الضرورية المستوردة؛ مما يزيد الأعباء على كاهل المواطن المصري.

وقال النائب إن قرار البنك المركزي فاجأ الجميع دون التمهيد له أو حتى طرحه للنقاش العام؛ مما تسبب في إرباك السوق المصري والإخلال بآليات العرض والطلب، ومن الممكن أن يكون عقبة كبيرة في مسعى تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي؛ وهو 100 مليار دولار صادرات في العام بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج الذي يرفع أسعار السلع مما يقلل تنافسيتها في الخارج.

وأشار نصار إلى أن القرار يخالف المادة 28 من الدستور المصري التي نصت على أن الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.

وقال النائب إنه لا أحد يعترض أو يختلف على ضرورة ضبط وترشيد عمليات الاستيراد؛ لكن هذا القرار ليس هو الطريق الوحيد على الأقل في هذا التوقيت.

وطالب النائب مجاهد نصار بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشة تأثير تداعياته على السوق المصرية.​

مجاهد نصار لجنة الصناعة مجلس النواب البنك المركزي السلع الغذائية

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