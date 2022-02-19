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تقرير رسمي.. أمطار الأخدود العلوي تضرب 9 محافظات وتوجيهات عاجلة للمجابهة

01:16 م السبت 19 فبراير 2022
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كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، باستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع في المحافظات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمجابهة موجة الطقس السيء وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وتتعرض مصر اعتبارا من أمس الجمعة لظاهرة الأخدود العلوي، والمتوقع بحسب هيئة الأرصاد أن تستمر حتى مساء اليوم السبت والساعات الأولى من صباح الغد، وتؤدي إلى حالة من التقلبات الجوية.​

وقال شعراوي، في بيان، اليوم السبت، إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة حتى ظهر اليوم أشار إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية وكفرالشيخ ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر ومطروح فيما أفاد التقرير بنشاط الرياح في بعض المحافظات الساحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية وسير المواطنين بالشوارع.

وناشد اللواء محمود شعراوي المواطنين بأهمية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي وذلك بالمحافظات التي تشهد نشاط رياح منوها على المواطنين بتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

كما شدد اللواء محمود شعراوي على أهمية متابعة القيادات التنفيذية بالمحافظات على مدار اليوم عمليات شفط تراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

محمود شعراوي أمطار الأخدود الطقس هيئة الأرصاد

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