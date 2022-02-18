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بالصور.. فرقة المكسيك للفنون الشعبية تقدم عروضها في أسوان وسط إقبال جماهيري

08:46 م الجمعة 18 فبراير 2022
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(مصراوي):

انطلق منذ قليل، عرض فني لفرقة المكسيك للفنون الشعبية، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون عروضه الفنية والذى يختتم فعالياته باحتفال فنى بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى،

وقد لقيت العروض التي قدمتها فرقة المكسيك، على مسرح فوزي فوزي بأسوان، إقبالاً جماهيريا كبيرا.

جدير بالذكر أن مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون عروضه الفنية، تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، البيت الفنى للفنون الشعبية، هيئة التنشيط السياحى، وتنفذه الإدارة المركزية للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان وتستمر فعالياته حتى ٢٢ فبراير الجاري.

وقدمت أمس فرقة الفلوجة الفلسطينية بجمعية منشية النوبة مجموعة من الأستعراضات الفنية التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وهى "انا دمى فلسطينى، جينالك يافلسطين، فلسطين انتى الروح"، أعقبها عرض فنى لفرقة الشرقية للفنون الشعبية قدمت من خلاله مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المتنوعة منها"السقايين، الحوايا، التنورة، الحصان الفرح" تدريب أحمد واصف.

وبقصر ثقافة دهميت قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية رقصات متنوعة من الفلكور المنياوى منها "التحطيب، البنت المنياوية، السحجة، التنورة" بقيادة المدرب سيد تونى، بجانب عرض فنى لفرقة المكسيك قدموا خلاله رقصات متنوعة تعبر عن البيئة منها "كاستيلو فيلاسكو، جرابى ميكسينو".

قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية من قصر ثقافة الرديسية عروضها الفنية المتنوعة منها "اسكندرانية، الصيادين، التنورة، غزل إسكندراني، حلاوة شمسنا، الزفةاسكندرانى، تحيا مصر، صولو عصاية واسكندرانى"، تدريب نصرالدين محمد، وببيت ثقافة كلابشه قدمت فرقة مرسى مطروح للفنون الشعبية مجموعة متميزة من الرقصات الاستعراضية علي أنغام الموسيقى البدوية منها "الترحيب، الكشك، الفرح السيوي، عرض التنورة".

فرقة المكسيك للفنون الشعبية أسوان مهرجان أسوان الدولى

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