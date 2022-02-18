السيسي يلتقى رئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية في بروكسل



(أ ش أ):

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء جانبيًا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم الجمعة خلال القمة الأوروبية الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وكان الرئيس السيسي، التقى نظيره القبرضي "نيكوس أنستاسيادس"، خلال مشاركته في القمة الأوروبية الإفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أشاد بالتطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد، إلى جانب المواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون.