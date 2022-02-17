أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أوكرانيا أسعار الذهب فيروس كورونا أخبار BBC أوميكرون

الري: وعد بحل مشكلة مزارعي أسوان بعد تدخل البرلمان

10:27 م الخميس 17 فبراير 2022
الري: وعد بحل مشكلة مزارعي أسوان بعد تدخل البرلمان

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

وعد المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، بحل مشكلة مزارعي أسوان، المتعلقة بمخالفات الري في زمام بالمحافظة بشكل عاجل، من خلال عرضها على اجتماع اللجنة المشكلة من وزارتي الزراعة والري المقبل، في إطار وضع حلول لهذه المشكلة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم أثناء المؤتمر الجماهيري للاستماع لمشكلات المزارعين في أسوان، ضمن برنامج الزيارة الميدانية التي يقوم بها وفد مجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمحافظة أسوان، بحضور المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي.

وقال شلبي: "تم تكليفي من قبل وزير الموارد المائية والري بشأن حل هذا الموضوع، ومن ثم سيتم تناول الأمر بالتفصيل فى اجتماع اللجنة سالفة الذكر المقبل التي أشرف برئاستها، بنية الحل فيما يخص زمام المحافظة بالكامل وليس منطقة بعينها".

مجلس النواب البرلمان مصلحة الري أسوان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2101

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

2765

متعافون اليوم

461299

إجمالي الإصابات

23519

إجمالي الوفيات

393254

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • في بيان رسمي |النيابة العامة تحسم الجدل حول وفاة "مينا" بأكتوبر‎‎

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا