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رئيس "زراعة النواب": الدولة تتجه للتحول إلى الري بالتنقيط خلال 3 سنوات

10:29 م الخميس 17 فبراير 2022
رئيس "زراعة النواب": الدولة تتجه للتحول إلى الري بالتنقيط خلال 3 سنوات

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن هناك اتجاه عام للدولة أنه في خلال 3 إلى 5 سنوات سيتم تحول الري من الغمر إلى التنقيط بما فيها الأراضي القديمة، حيث سيتم تحديث منظومة الري بالكامل، وهناك بروتوكول تم توقيعه لتقسيط هذه التكلفة على الفلاحين على 10 سنوات دون فائدة، وبهذا سيساهم هذا الأمر في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وفي نفس الوقت زيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية ودعم التوسعات الأفقية والرأسية للدولة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الذي عقده وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، الذي يزور محافظة أسوان، بمصنع السكر بكوم أمبو في إطار زيارته للمحافظة لتفقد أوضاع القطاع الزراعي وخطط التنمية فيه، وذلك بحضور اللواء عصام بديوي رئيس مجلس إدارة شكر السكر بأسوان والمهندس علاء فاروق رئيس مجلس البنك الزراعى، وبحضور نواب محافظة اسوان.

وجاء ذلك في رده على النائب حسن خليل، الذي قال إن هناك حزمة من التشريعات التى صدرت مؤخرًا لصالح الزراعة بشكل عام، لافتًا إلى أن مزارعي أسوان يعتمدون بشكل عام على محصول قصب السكر، متسائلًا عن آلية ري محصول القصب المستهدف زراعته بنظام الشتلات الجديد، هل سيكون بالغمر أو التنقيط.

وقال النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، إن ملف الزراعة يشهد اهتمامًا كبيرًا جدًا خلال الفترة الأخيرة، متابعًا: "ملف الأسمدة في القلب من هذا لاهتمام لما له من أهمية كبرى تعود على المزارعين وعلى القطاع بشكل عام بالفائدة".

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