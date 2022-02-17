بث مباشر.. السيسي يشارك في فعاليات القمة الأفريقية الأوروبية

كتب- محمد سامي:

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات القمة الأفريقية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع "أورسولا فون ديرلاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

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