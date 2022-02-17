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حصر الأسماء.. أول تحرك حكومي لمنع الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية

02:24 م الخميس 17 فبراير 2022
حصر الأسماء.. أول تحرك حكومي لمنع الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية

مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على أهمية الالتزام بالإجراءات الواجب على المحافظين اتخاذها عقب رصد أي مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، بداية من الإزالة الفورية للمخالفة، وحصر أسماء المخالفين وبياناتهم الشخصية، بحيث تتولى الوزارات المعنية وقف كافة صور الدعم التي كان يحصل عليها هؤلاء المخالفين سواء الخبز أو السلع التموينية أو الأسمدة الزراعية وخلافه.

وجدد رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الخميس، التأكيد على أن الدولة بمختلف أجهزتها ستتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، ولن نتهاون في التعامل مع هذا الملف، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد باستمرارها حماية مقدرات وحقوق الأجيال القادمة، منوهاً بأن مواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية هي الأولوية الأولى في تقييم عمل كل محافظ.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تنفقه الدولة من مئات المليارات على المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها، مضيفا: وفي الوقت نفسه يتم إهدار أفضل أراضينا الزراعية، بسلوكيات تُعد جُرماً في حق الوطن وأبنائه.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى توقيعه قرارا بشأن تشكيل اللجان التي اقترحتها وزارة الزراعة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مشددا على أن أعضاء اللجان المشكلة، سيتحملون المسئولية، وأي تقاعس من أي مسئول ستتم محاسبته.

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