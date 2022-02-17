أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب أوميكرون

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد موقف مشروعات المحافظة

02:32 م الخميس 17 فبراير 2022
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد موقف مشروعات المحافظة

خلال الاجتماع

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، باللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التي يجري العمل عليها بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد جهود تطبيق الحوكمة والشفافية والشمول المالي على عملية الاستيراد في المدينة الحرة ببورسعيد خلال العام 2021.

وأضاف أنه خلال العام الماضي زاد عدد الحاويات التي تم استقبالها إلى 2078 حاوية مقارنة بـ 2059، بالإضافة إلى تحسن نوعية السلع التي تم استيرادها، وإحكام الرقابة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن جهود تنظيم الاستيراد بالمدينة الحرة ببورسعيد نتج عنها تحسين موارد الدولة، وتطبيق الحوكمة والشمول المالي، كما أسهمت هذه الإجراءات بشكل كبير في الحد من أعمال التهريب والقضاء على السماسرة والمستخلصين الجمركيين غير القانونيين.

وفيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، قال محافظ بورسعيد إنه بدأ تطبيق النظام اعتبارا من أكتوبر 2021، بعد أن تم إجراء حوار مجتمعي مع أعضاء الغرفة التجارية.

وخلال الاجتماع، عرض المحافظ الجهود التي ساهمت بها المحافظة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالوقود المزدوج، بعد نجاح المحافظة في ضم سيارات المنطقة الحرة إلى المبادرة، وتطرق في هذا الصدد إلى أعداد السيارات التي تم تخريدها، وإجمالي المبلغ المنصرف حتى الآن للحافز الأخضر ضمن المبادرة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء محافظ بورسعيد المدينة الحرة ببورسعيد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2101

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

2765

متعافون اليوم

461299

إجمالي الإصابات

23519

إجمالي الوفيات

393254

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ظاهرة الأخدود العلوي.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد انتهاء التقلبات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا