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رئيس النواب: نقدر التضامن العربي مع مصر والسودان والتأكيد على حقوقهما المائية

02:17 م الخميس 17 فبراير 2022
رئيس النواب: نقدر التضامن العربي مع مصر والسودان والتأكيد على حقوقهما المائية

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة البرلمان المصري، حول سبل إحياء قيم التضامن العربي، حيث أكد على أن استعادة روح التضامن والعمل العربي المشترك ضرورة وجودية لعالمنا العربي في ظل التحديات النوعية التي تواجه عالمنا العربي والتي تفرض علينا صياغة المقاربة العربية لمواجهتها وذلك في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال المؤتمر ٣٢ للاتحاد البرلماني العربي.

وخلال كلمته، أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أن عدم التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يعوق تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة في ظل افتقار المجتمع الدولي لإرادة سياسية حقيقية لوضع حد طال انتظاره لهذه القضية وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة والتي ترتكز إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد على أن تفشي الإرهاب يعد ثغرة رئيسية في جدار الأمن القومي العربي وتوحيد الجهود العربية لمجابهتها أمرًا حتميًا تفرضها ضرورات إرساء الأمن والاستقرار في منطقتنا.

,وشدد رئيس مجلس النواب، خلال الكلمة على أن تحقيق التكامل الاقتصادي يمثل جسرًا رئيسيًا يمكن أن نعبر من خلاله إلى تضامن عربي أكثر رسوخًا.

كما أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تقدير الشعب المصري للتضامن العربي مع مصر والسودان في التأكيد على أن الأمن المائي للدولتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض المساس بحقوقهما في نهر النيل، وفي ذات الوقت دعوة الجانب الإثيوبي إلي التخلي عن سياساته المتعنتة والوقف الفوري للإجراءات الأحادية، وصولًا إلى اتفاق عادل ومتوازن يعزز من التنمية والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام كلمته، اكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن العالم العربي أحوج ما يكون للتكاتف والتضامن أكثر من أي وقت مضى في ظل الأمواج العاتية التي تضرب استقرار دولنا ومجتمعاتنا حتى تتجاوز الأمة العربية تلك التحديات.

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