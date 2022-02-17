الهجرة: تكليف رئاسي بمناقشة تحديات الصناعة بإفريقيا خلال مؤتمر "مصر تستطيع"

كتب- أسامة علي:

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء باللجنة المنظمة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والتي تضم قيادات الوزارة، في إطار التحضير للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، للاتفاق على الترتيبات النهائية للمؤتمر، والمقرر انطلاقها أواخر شهر مارس المقبل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى والهيئات المعنية، وعقد الاجتماع بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على أهمية النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والتي تحمل شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، كونها تأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، وتخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

وقالت وزيرة الهجرة: "إننا حريصون على اختيار نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد التخصصات الصناعية الهامة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات، بشأنها المشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية، وبدعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة، وهذه سمة مؤتمرات مصر تستطيع، التي تمثل نقطة إلتقاء تتيح مساحة من النقاش والحوار البناء، بين خبرائنا بالخارج والمؤسسات والجهات المعنية بالداخل، للاستفادة من خبرات وتجارب علمائنا وخبرائنا بالخارج في شتى المجالات".

وأضافت الوزيرة، أنه تم الانتهاء من التحضير لجلسات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية المشاركة بالمؤتمر، ويبلغ عدد الجلسات 8 جلسات تغطي مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن الجلسة الثانية تناقش الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ cop 27، وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع كافة دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية.

كما أوضحت وزيرة الهجرة، أن الجلسة الرابعة تتعرض للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وتناول سبل تعميق المكون المحلي في الصناعات التكنولوجية، فيما تناقش الجلسة الخامسة صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تتناول الجلسة السادسة صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.

وتابعت أن الجلسة السابعة تتناول الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والاجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة، كما تناقش الجلسة الثامنة من المؤتمر الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبرائنا بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية.

وتلقت الوزيرة أيضًا تقريرًا بالتواصل مع المتحدثين والمشاركين في المؤتمر من المصريين بالخارج في مختلف المحاور، فضلًا عن مشاركة ممثلي شركات أجنبية للمرة الأولى في مؤتمرات "مصر تستطيع" للحديث عن فرص الاستثمار الصناعي في مصر وتوطين الصناعة.​