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على جميع الجهات التعاون في إنشاء الكباري.. رئيس "محلية النواب: "الداخلية اللي بتشيل الهم"

12:04 ص الخميس 17 فبراير 2022
على جميع الجهات التعاون في إنشاء الكباري.. رئيس "محلية النواب: "الداخلية اللي بتشيل الهم"

النائب أحمد السجينى

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كتب- نشأت علي:

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الهيئة العامة للطرق والكباري عند إنشاء أي كوبري بالعودة إلى وزارة الداخلية والجهات المعنية؛ لأنها "اللي بتشيل الهم" بعد ذلك لتحقيق وفرض النظام في الشارع، على حد قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ما يخص محافظة الإسكندرية؛ ومنها المقدم من السجيني بشأن إعادة تخطيط وتحديث الرؤية التصميمية لمحاور ومداخل حي العجمي بمناطق شاطئ النخيل وأبو يوسف والزراعيين والصفا، والذي كان يتعين من خلال إنشائها حل الأزمات المرورية بهذه المنطقة.

وشدد السجيني على أهمية التنسيق والرجوع إلى الجهات المعنية بقوله: "هذه القاعة شاهدة على تصحيح كثير من الأمور؛ فلا خاب مَن استشار".

واستشهد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بما حدث في محور شرق الدلتا؛ فقد تم تخطيطه ونزع أراضٍ من أجله؛ مما استلزم تعويض المواطنين، لكن عندما تولى الفريق كامل الوزير، وزارة النقل والمواصلات، ودرس الأمر، وجد أن التكلفة الاقتصادية غير مُجدية في الوقت الذي يوجد فيه بديل آخر".

وأشار السجيني إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات في إنشاء الكباري؛ لأن الإبقاء على هذا الوضع يعد بمثابة إهدار للمال العام وسوء تدبر سياسي، مشيرًا إلى وجود مقترح من الأهالي تم تسليمه، وأفاد رئيس هيئة الطرق والكباري، في اجتماع سابق، أنه سوف يتم تشكيل لجنة من المرور والمحافظة لبحث تداعيات الأمر؛ فماذا حدث؟!

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: "لم تعد هناك مجاملات في بلدنا، ومش عايزين ندفن رأسنا في الرمال لما يبقى عندنا مشكلة قائمة".

أحمد السجيني محلية النواب مجلس النواب وزارة الداخلية

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