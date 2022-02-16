وزير الإسكان يوافق على تخصيص قطعة أرض بالحزام الأخضر

11:26 ص الأربعاء 16 فبراير 2022
وزير الإسكان يوافق على تخصيص قطعة أرض بالحزام الأخضر

الدكتور عاصم الجزار

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض رقم 32أ بمساحة 4.89 فدان بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.

ونص القرار على أن قطعة الأرض مخصصة لإقامة نشاط سكني بنظام السداد النقدي، على أن يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للبيع أو الحجز إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية.

عاصم الجزار تخصيص قطعة أرض الحزام الأخضر

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