وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي "سيناء- 6"- فيديو وصور

11:29 ص الأربعاء 16 فبراير 2022
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كتب - محمد سامي

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو لحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي المشترك ذو مستويين ( سيناء- 6)، والذي تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية.

ويستمر المشروع لعدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك في حضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

تضمن المشروع عرض تقارير القادة من مختلف التخصصات، بما يضمن تنفيذ المهام المخططة بكل دقة، وظهر خلال المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية واستعداد لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها، فضلًا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل السيطرة والتعاون أثناء مراحل المشروع.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

كما ناقش عددًا من القادة المشاركين بالمشروع حول أسلوب تنفيذ مهامهم، والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقًا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدًا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات، مؤكدًا أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومى بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات.

وزير الدفاع سيناء- 6 مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي محمد زكي

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