وزير الري: 54 مليار متر مكعب عجزًا سنويا في المياه.. وسد الفجوة بهذه الطريقة

كتب- مصراوي:

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

واستعرض وزير الري الموقف المائي المصري مشيرًا لحجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدًا على أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى.

وأوضح أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنويًا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ ٦٠ مليار متر مكعب سنويًا، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً، وأن ٤٠ مليون فرد فى مصر يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.

وتابع: "يصل نصيب الفرد في مصر من المساحات الخضراء إلى أقل من ٤٠ متر مربع"، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.