اليوم.. تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

01:00 ص الأربعاء 16 فبراير 2022
اليوم.. تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

وحدات سكن مصر

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كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر بمنطقة جنوب طريق العين السخنة القديم بإجمالي 41 عمارة مسلسل رقم 9 للمرحلة الأولى، ومسلسل رقم 5 لجميع المراحل المطروحة بعد المرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز القاهرة الجديدة، بمركز المدينة لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 16/2/2022، ووحدات العمارة 3، يوم الخميس 17/2/2022، ووحدات العمارة 4، يوم الأحد 20/2/2022، ووحدات العمارة 5، يوم الإثنين 21/2/2022، ووحدات العمارة 6، يوم الثلاثاء 22/2/2022، ووحدات العمارة 7، يوم الأربعاء 23/2/2022، ووحدات العمارة 8، يوم الخميس 24/2/2022.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 9، يوم الأحد 27/2/2022، ووحدات العمارة 10، يوم الإثنين 28/2/2022، ووحدات العمارة 11، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 12، يوم الأربعاء 2/3/2022، ووحدات العمارة 13، يوم الخميس 3/3/2022، ووحدات العمارة 14، يوم الأحد 6/3/2022، ووحدات العمارة 15، يوم الإثنين 7/3/2022، ووحدات العمارة 16، يوم الثلاثاء 8/3/2022، ووحدات العمارة 17، يوم الأربعاء 9/3/2022، ووحدات العمارة 18، يوم الخميس 10/3/2022، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 19، يوم الأحد 13/3/2022، ووحدات العمارة 20، يوم الإثنين 14/3/2022، ووحدات العمارة 21، يوم الثلاثاء 15/3/2022، ووحدات العمارة 22، يوم الأربعاء 16/3/2022، ووحدات العمارة 23، يوم الخميس 17/3/2022.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة 24، يوم الأحد 20/3/2022، ووحدات العمارة 25، يوم الإثنين 21/3/2022، ووحدات العمارة 26، يوم الثلاثاء 22/3/2022، ووحدات العمارة 27، يوم الأربعاء 23/3/2022، ووحدات العمارة 28، يوم الخميس 24/3/2022، ووحدات العمارة 29، يوم الأحد 27/3/2022، ووحدات العمارة 30، يوم الإثنين 28/3/2022، ووحدات العمارة 31، يوم الثلاثاء 29/3/2022، ووحدات العمارة 32، يوم الأربعاء 30/3/2022، ووحدات العمارة 33، يوم الخميس 31/3/2022.

ونوه رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 34، يوم الأحد 3/4/2022، ووحدات العمارة 35، يوم الإثنين 4/4/2022، ووحدات العمارة 36، يوم الثلاثاء 5/4/2022، ووحدات العمارة 37، يوم الأربعاء 6/4/2022، ووحدات العمارة 38، يوم الخميس 7/4/2022، ووحدات العمارة 39، يوم الأحد 10/4/2022، ووحدات العمارة 40، يوم الإثنين 11/4/2022، ووحدات العمارة 41، يوم الثلاثاء 12/4/2022.

سكن مصر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة وحدات سكن مصر وزارة الأسكان

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