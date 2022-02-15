وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأوروجوياني التعاون في الإنتاج الزراعي والحيواني

كتب - أحمد مسعد:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع فرناندو ماتوس وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في دولة أوروجواي، سبل زيادة التعاون الزراعي بين البلدين في الإنتاج الزراعي والحيواني والصادرات الزراعية.

وأكد القصير - خلال اللقاء - أن العلاقات بين مصر أوروجواي تاريخية وعميقة، وهناك تعاون في مجالات عديدة، كما أن هناك رغبة كبيرة في زيادة التبادل الزراعي ودفع الميزان التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

واستعرض وزير الزراعة، النهضة الزراعية التي شهدتها مصر مؤخرا، وأكد أن الصادرات الزراعية المصرية حاليا تغزو أسواق العالم ، وعليها طلب متزايد من معظم الدول.. مشيرا ‏إلى استعداد مصر لتلبية احتياجات السوق في أوروجواي من المنتجات الزراعية المصرية.

وقال إن اللقاء تناول التعاون في مجال انتاج تقاوي الفول الصويا، وإمكانية قيام القطاع الخاص المصري بإنشاء مزارع بحثية واستثمارية للانتاج الحيواني في أوروجواي تحت مظلة التعاون المشترك بين البلدين.. مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره الأوروجوياني التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

واتفق الوزيران على توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصحة الحيوانية مع تشكيل لجنة فنية من الخبراء في البلدين لتحديد أولويات ومجالات التعاون.

من جهته، قال وزير الزراعة الأوروجوياني، إن العلاقات مع مصر تمتد إلى 90 عاما.. معربا عن تطلعه لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وأن حكومة بلاده توفر كافة الضمانات للمستثمرين الأجانب.

ووجه الشكر لوزير الزراعة المصري على إرسال بعثة بيطرية مصرية لأوروجواي لاعتماد بعض المجازر البيطرية ومنشآت منتجات الألبان.

واتفق الوزيران على توقيع اتفاق إطاري للتعاون بين البلدين، وعقد اجتماع بين رجال الأعمال والمستثمرين في مصر وأوروجواي لتحديد مجالات العمل وتبادل الزيارات.

حضر اللقاء ‏أدريانا ليسيديني سفيرة أوروجواي لدى مصر، وأشرف منير مساعد وزير الخارجية المصري لشئون أمريكا اللاتينية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.