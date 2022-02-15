التغيرات المناخية.. أول تحرك برلماني بشأن خطة الحكومة لمجابهة المخاطر

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة الدكتورة ولاء عبدالفتاح عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح خطة الحكومة في مجابهة مخاطر وتهديدات التغيرات المناخية.

وقالت النائبة ولاء، في طلب المناقشة إن مصر تواجه تحديات كبيرة في مجابهة التغيرات المناخية وتداعياتها علي العديد من القطاعات الرئيسية، والأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والتي يأتي علي رأسها قطاعي الزراعة والسياحة.

وأشارت إلى أنه لابد من التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مشابهة مخاطر وتحديدًا التغيرات المناخية والتكيف مع تداعيات تلك التهديدات، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كونها تهديدات تنموية اكثر منها مجرد تهديدات بيئية.

يأتي ذلك فيما تستعد مصر لعقد مؤتمر المناخ العالمي بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.