وزيرة الهجرة تستقبل رئيس اتحاد الصناعات لبحث استعدادات لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

كتب – أسامة علي:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، لمناقشة الاستعدادات لتنظيم النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي تعقد تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة "، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمقرر عقده خلال المرحلة القريبة المقبلة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بحضور السفير محمد خيرت، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي.

في مستهل اللقاء، رحبت مكرم، بالمهندس محمد السويدي، معربة عن سعادتها للتعاون مع اتحاد الصناعات في إطار الاستعداد لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، مثمنة مشاركة المهندس محمد السويدي واتحاد الصناعات في ورش العمل التحضيرية التي تم عقدها بمشاركة خبرائنا بالخارج تحضيرًا للمؤتمر والتي ناقشت عددا من المجالات الصناعية التي تأتي ضمن أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذي يستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب خبرائنا بالخارج في مجالات تطوير الصناعة، يناقش تطوير صناعات الدواء والنقل، واستخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي COP27، والعمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، قاطرة التنمية في الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الجلسة الافتتاحية من المقرر أن تناقش استراتيجية الدولة المصرية في التمويل والتنمية الصناعية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون مع القارة الأفريقية في مجال الصناعة.

وأوضحت الوزيرة أن النسخة الحالية من المؤتمر ستضم علماء وخبراء مصر بالخارج، ونخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات علمائنا حول العالم، لافتة إلى أن هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع ستشهد لأول مرة دعوة مديري عدد من الشركات العالمية ليتعرفوا عن قرب على استراتيجية الدولة المصرية والجهود المبذولة لتطوير المجال الصناعي.

من جانبه، أبدى السويدي استعداده واتحاد الصناعات للتعاون مع وزارة الهجرة في التحضير للمؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر له من الأهمية الكبيرة للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج التي اكتسبوها خلال فترة عملهم في الشركات العالمية، فضلًا عن نقل التكنولوجيا التي يعملون بها بالخارج للمساهمة في توطين الصناعة بمصر.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات أن القطاع الخاص يلقى دعمًا كبيرًا من الحكومة ويشارك أيضًا في عدد كبير من المشروعات سواء في مجال الكهرباء أو الري وغيرها من المشاريع المختلفة، وهذا يعود لثقة الدولة في القطاع الخاص، واليوم نتعاون مع وزارة الهجرة في التحضير لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" والذي من المتوقع أن يخرج بالعديد من الأفكار والتوصيات التي من شأنها دعم تطوير قطاع الصناعة.