خطة لمراجعة أسس السلامة والصحة المهنية بالقابضة للمطارات

كتب- محمد عبيد:

أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه تم اعتماد خطة مراجعات بمجال السلامة والصحة المهنية، وتشمل الخطة الشركة القابضة للمطارات والشركات التابعة لها، لأجل تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو التحسين المستمر لأداء منظومة السلامة والصحة المهنية، مع التوجيه بضرورة اصدار ورفع تقارير دورية نتيجة هذه المراجعات، لدعم اتخاذ القرار المناسب نحو الجوانب التي تخص السلامة والصحة المهنية في العمل، وتقديم المقترحات لكيفية التعامل مع أي مشكلات.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه بجانب خطة المراجعات، سيتم تدشين حملة للتوعية بمجال السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع كل من هيئة الأرصاد الجوية وأطباء من وزارة الصحة وصندوق مكافحة المخدرات.

وأشار إلى أن ذلك في إطار التوجيهات المستمرة من جانب الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بضرورة تحسين منظومة عمل السلامة والصحة والمهنية بالمطارات المصرية، ومقار العمل وجميع المرافق.