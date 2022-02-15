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وزير الإسكان يُصدر 14 قرارا لإزالة مخالفات البناء بالمدن الجديدة

10:37 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
وزير الإسكان يُصدر 14 قرارا لإزالة مخالفات البناء بالمدن الجديدة

الدكتور عاصم الجزار

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كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قرارا إداريا جديدا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – أسوان الجديدة – الفشن الجديدة – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي – برج العرب الجديدة).

وأكد الجزار، في بيان، اليوم الثلاثاء، على مواصلة وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن الجديدة وإزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة حفاظا على مظهرها الجمالي ولمنع ظهور أي عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون واستيداءً لحق الدولة.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان على أن تتولى أجهزة المدن الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.​

تجدر الإشارة إلى أن التعديات ومخالفات البناء والإشغالات التي صدر لها قرارات إزالة تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني أو عدم الحصول على تراخيص بناء، وتمثلت في وضع يد وإقامة مبانٍ "أرضي + أول" وأرضي فقط ومحال وأسوار ومخازن ومبانٍ إدارية واستراحات وأنشطة أخرى مخالفة ببعض قطع الأراضي، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

عاصم الجزار مخالفات البناء المدن الجديدة وزير الإسكان

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