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"رابط شغال".. بدء التقدم لوظائف الأئمة والعمال بوزارة الأوقاف

10:34 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
"رابط شغال".. بدء التقدم لوظائف الأئمة والعمال بوزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى:

بدأت وزارة الأوقاف، تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق لوظيفتي إمام وعامل، اليوم، وحتى الثاني من مارس القادم.

وأتاحت وزارة الأوقاف المصرية التقدم لوظائف 2000 إمام وعامل بنظام التعاقد، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يكون التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

وكشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف تفاصيل جديدة في مسابقة الأئمة والعمال بنظام التعاقد التي يبدأ التقديم لها في الـ 15 من فبراير الجاري، وحتى الثاني من مارس القادم.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن هناك فرصة كبيرة للتعيين بوزارة الأوقاف الأئمة والعمال الذين سيتم قبولهم بنظام التعاقد بعد فترة وجيزة، شريطة إثبات الكفاءة وحسن السير والسلوك طوال فترة العقد.

وأشار المصدر، إلى أن هناك خطة لدى وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتعيين ثلاثة آلاف إمام وعامل خلال الثلاث سنوات المقبلة، عبر بوابة الحكومة المصرية.

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