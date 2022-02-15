اليوم.. وزير التموين يعلن أهم الفرص الاستثمارية في التجارة الداخلية بالمحافظات

كتب- محمد سامي:

يعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء، أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

وسيعلن الوزير خلال إطلاق الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" كما سيتم استعراض ما يجري في المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية بغرض زيادة مخزون السلع الأساسية، كذلك سيتم استعراض الآليات الجديدة لمنظومة التجارة الإلكترونية.

ويشارك عدد من الوزراء المحافظين متحدثين عن أهم الفرص الاستثمارية في محافظاتهم.

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