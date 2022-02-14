غدًا.. الأوقاف تبدأ تلقي طلبات الراغبين في التقدم لمسابقة الأئمة والعمال (رابط التقديم)
(مصراوي):
تبدأ وزارة الأوقاف، تلقي طلبات الراغبين في التقدم لمسابقة الأئمة والعمال غدًا الثلاثاء 15 فبراير إلكترونيًّا.
وقالت وزارة الأوقاف إن التقدم للوظائف عن طريق الرابط المحدد لذلك على بوابة الوظائف الحكومية، وهي الجهة الوحيدة التي يتم التقدم من خلالها.
للتقديم ولمعرفة الشروط اضغط هنا
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