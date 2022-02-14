الحكومة تعلن نتائج جهود مبادرة "حياة كريمة"

كتب- محمد غايات:

تضمن تقرير مجلس الوزراء، الذي قدمه إلى مجلسي النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، جهود الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل، التي تشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية المهارات البشرية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسميّ في منظومة العمل الرسمية، وكذا جهود تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، استعرض التقرير الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في يناير 2019؛ لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجاً، ومثلت المرحلة التمهيدية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس رسمياً في يوليو 2021.

وأشار التقرير إلى أن جهود مبادرة "حياة كريمة" نجحت، حتى المرحلة الراهنة، في تحسين مؤشر جودة الحياة المرتبط بإتاحة الخدمات الأساسية، بحوالي 33 نقطة مئوية، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 51 وحدة صحية، وتنفيذ 258 قافلة طبية، و1352 عملية جراحية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 127 مدرسة تضم 2311 فصلا دراسيا، في 10 محافظات، وكذا تطوير 8 حضانات ومحو أمية 3 آلاف مواطن، إلى جانب تركيب 706 خزانات صرف صحي منزلي، و1680 وصلة صرف صحي منزلي، و1675 وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير 253 بئر مياه جوفية، فضلاً عن توفير حوالي 123 ألف فرصة عمل من خلال إتاحة قروض بحوالي 844 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، وإنشاء وتطوير 9 وحدات بيطرية، ورصف طرق بأطوال 170 كم، وإنشاء وتطوير 26 مركز شباب وملعب خماسي، وتركيب 9.4 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية، علاوة على إنشاء وتطوير 4 وحدات محلية.

وتمت الإشارة إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتوفير الخدمات الأساسية بها، بما يشمل تطوير 4500 قرية في 175 مركزاً بـ 20 محافظة، ويصل إجمالي تكلفة البرنامج إلى 700 مليار جنيه مصري على مدار 3 سنوات، ولفت التقرير إلى أن مرحلة الإعداد لإطلاق المرحلة الاولى من مبادرة "حياة كريمة"، شهدت توفير 3222 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، و 1145 قطعة أرض لمشروعات الصرف الصحي، و188 قطعة أرض لإنشاء المدارس، إلى جانب استكمال تنفيذ 33 مستشفى ومنشأة صحية، والبدء في تنفيذ 64 مجمعاً حكومياً، فضلاً عن ضخ 220 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، واستصدار 429 رخصة نهائية لمشروعات صغيرة، وتقديم 308 قروض من صندوق التنمية المحلية بإجمالي 3.5 مليون جنيه لمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

وتناول التقرير عدداً من "التدخلات الاجتماعية" التي تتضمنها مبادرة "حياة كريمة"، من بينها الانتهاء من حصر الأطفال المتسربين من التعليم، واستخراج 27 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم وتوفير دعم نقدي لعدد 1477 للمسنين من ذوي الإعاقة، وتدريب 344 رائدة على الاكتشاف المبكر للإعاقة.

وأشار التقرير إلى استمرار تعزيز دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، في الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين والعمل على تقديم المساعدة والدعم اللازم لهم، حيث تلقت المنظومة خلال السنوات الثلاث الماضية 2.9 مليون شكوى تم مراجعتها وفحصها، وتوجيه 2.4 مليون شكوى منها لجهات الاختصاص، وحسم 96% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات.