كسر حاجز الـ50 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار البيض

كتب- محمد سامي:

ارتفعت أسعار البيض في بورصة البيع على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين، وذلك بعد ارتفاعها يوم الخميس الماضي بقيمة جنيه للطبق وأمس في بداية تعاملات الأسبوع زاد بقيمة جنيه أيضا لتبلغ الزيادة 3 جنيهات منذ الخميس الماضي.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض، في جميع البورصات الرئيسية 49 جنيها بزيادة قدرها جنيه عن معدلات البيع أمس، ويباع للجمهور بـأسعار تترواح من 51 إلى 53 جنيه، بينما سجل طبق البيض الأحمر 51.5 جنيه بزيادة تقدر بجنيه ونصف مقارنة بسعر أمس، حيث كان يباع بـ 49 جنيها، كما وصلت أسعار البيض البلدي إلى 59 جنيها.​