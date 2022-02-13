"كن من الصائمين".. الإفتاء: غدًا أول الأيام البيض في رجب

كتب- أسامة علي:

أعلنت دار الإفتاء، إن غدًا الاثنين، بداية الأيام البيض في شهر رجب، ودعت الدار إلى الصيام غدًا: "كن من قوافل الصائمين".

وتتزامن الأيام البيض لشهر رجب، مع الأيام الآتية من شهر فبراير الجاري على النحو التالي:

- الاثنين: 13 رجب الموافق 14 فبراير 2022.

- الثلاثاء: 14 رجب الموافق 15 فبراير 2022.

- الأربعاء: 15 رجب الموافق 16 فبراير 2022.