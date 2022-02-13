"كن من الصائمين".. الإفتاء: غدًا أول الأيام البيض في رجب
كتب- أسامة علي:
أعلنت دار الإفتاء، إن غدًا الاثنين، بداية الأيام البيض في شهر رجب، ودعت الدار إلى الصيام غدًا: "كن من قوافل الصائمين".
وتتزامن الأيام البيض لشهر رجب، مع الأيام الآتية من شهر فبراير الجاري على النحو التالي:
- الاثنين: 13 رجب الموافق 14 فبراير 2022.
- الثلاثاء: 14 رجب الموافق 15 فبراير 2022.
- الأربعاء: 15 رجب الموافق 16 فبراير 2022.
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