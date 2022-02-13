هدفنا المصلحة العليا.. وزير الشباب يستعرض أمام "الشيوخ" أهمية تعديل قانون الرياضة

كتب- نشأت علي:

أشاد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتعديل قانون الرياضة، قائلًا: "أي تعديل قد يقاومه البعض؛ لكننا نسعى لتحقيق المصلحة العليا للوطن".

وأضاف صبحي، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اليوم الأحد: "لقد حصلت على توقيع اللجنة الأوليمبية واللجنة الثلاثية على إجراء تعديلات على التشريع".

وشدد صبحي على احترام المعايير الدولية وتقديرها وعدم مخالفتها أياً ما كانت، مع تعظيم دور الجمعيات العمومية للأندية، لافتاً إلى عدم تدخل الوزارة في النشاط الرياضي؛ لكننا نضيف إلى هذا النشاط لدعمه على أرض الواقع.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى تشجيع الوزارة الاستثمار الرياضي ودعمه.

وهنأ صبحي لجنتَي الشباب والرياضة بمجلسي الشيوخ والنواب بإنهاء العملية الانتخابية للأندية ومراكز الشباب بنجاح.

واستعرض المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، فلسفة وأهداف تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، حيث يتضمن نصاً بمقتضاه يوضع ميثاق شرف تلتزم به جميع المؤسسات الإعلامية الرياضية.

وقال دياب إن الميثاق يتضمن على الأخص عدداً من المعايير في مقدمتها الالتزام بالحيادية ونشر الروح الرياضية ونبذ التعصب وتوعية المواطنين، ووجود أرشيف رياضي يوثق الرياضة المصرية، فضلاً عن تشجيع ممارسة الرياضة، موضحاً أن الميثاق سيتم وضعه من قبل الجهة المركزية الإدارية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.

ولفت دياب إلى أن التعديلات تستهدف أيضاً تشجيع ممارسة الرياضة من خلال المؤسسات الإعلامية ووضع الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في العاملين في مجال الإعلام الرياضي، على أن تتولى الهيئات الرياضية إنشاء مراكز إعلامية تختص وحدها بتوفير المعلومات والبيانات للإعلام الرياضي، وتأكيد عدم نشر أو إذاعة أي أخبار دون وجود مستند دال عليها.