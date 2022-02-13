نائبة "الوفد": مشاركة السيسي في قمة "محيط واحد" تؤكد الالتزام بالاتجاه إلى مصادر الطاقة النظيفة



كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة "محيط واحد" التي عقدت في مدينة بريست الفرنسية، تؤكد الجهود الناجحة التي استطاعت مصر تحقيقها في مجال الطاقة النظيفة واستبدال الطاقة التي كانت تتسبب في آثار جسيمة على المناخ.

وأشارت رمزي، في بيان لها، إلى أن انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمة المناخ تحت عنوان: "حماية المحيط وقت العمل"، وكذلك مبادرتي "التحالف العالمي للمحيطات" و"التحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر"، يعكس حرصها على الالتزام بكل الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها من أجل الحفاظ على المناخ، وتوجيه اهتمام مكثف على تلك القضية التي أصبحت تشغل حيزا من الرأي العام العالمي وهناك اهتمام كبير من قبل الدول للوصول إلى معدلات أكبر في اللجوء للطاقة المتجددة والاستغناء عن أنواع الوقود التي تهدد استقرار المناخ.

ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ إلى أن الخطوات التي قطعتها الدولة المصرية نحو التحول السريع للطاقة الجديدة والاعتماد على مصادر نظيفة تسهم في الحفاظ على البيئة.

وأشارت النائبة إلى أن إطلاق العديد من المبادرات للمناشدة بضرورة المحافظة على البيئة أبرزها مبادرة "اتحضر للأخضر" والتي كان لها دور كبير في وصول مصر إلى نسبة 25% في استخدامات الطاقة الجديدة وطموحها للوصول إلى 40% عام 2030.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن العلاقات الثنائية بين فرنسا ومصر شهدت تطورات إيجابية عديدة مما أسهم ذلك في فتح آفاق جديدة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري ونقل الخبرات والمعلومات اللازمة في العديد من المجالات خاصة الطبية والعسكرية.