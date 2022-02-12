التضامن: نعمل حاليًا على مشروع قانون لمساعدة العمالة غير المنتظمة

(مصراوي):

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل حاليًا على مشروع قانون خاص بالعمالة غير المنتظمة.

وأضافت مستشارة وزيرة التضامن، في تصريحات عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن العمالة غير المنتظمة كانت من الفئات الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس كورونا، ما جعل الرئيس السيسي يطلق حملة لحماية العمالة غير المنتظمة وتم صرف مبلغ 500 جنيه لمدة 6 أشهر وهو ما كلف الدولة 6 مليار جنيه.

وتابعت: "الدولة بدأت تفكر في آلية مستدامة تحمي هذه العمالة في وقت الكوارث والطوارئ، والوزارة أوشكت على الانتهاء من الدراسة الخاصة بصندوق المساعدات الطارئة للعمالة غير المنتظمة".