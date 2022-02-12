التضامن: نعمل حاليًا على مشروع قانون لمساعدة العمالة غير المنتظمة

08:29 م السبت 12 فبراير 2022
التضامن: نعمل حاليًا على مشروع قانون لمساعدة العمالة غير المنتظمة

الدكتورة ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل حاليًا على مشروع قانون خاص بالعمالة غير المنتظمة.

وأضافت مستشارة وزيرة التضامن، في تصريحات عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن العمالة غير المنتظمة كانت من الفئات الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس كورونا، ما جعل الرئيس السيسي يطلق حملة لحماية العمالة غير المنتظمة وتم صرف مبلغ 500 جنيه لمدة 6 أشهر وهو ما كلف الدولة 6 مليار جنيه.

وتابعت: "الدولة بدأت تفكر في آلية مستدامة تحمي هذه العمالة في وقت الكوارث والطوارئ، والوزارة أوشكت على الانتهاء من الدراسة الخاصة بصندوق المساعدات الطارئة للعمالة غير المنتظمة".

ميرفت صابر وزيرة التضامن العمالة غير المنتظمة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا