وزير الأوقاف يترأس أول اجتماع لاتحاد وزراء الأوقاف العرب: سنعمل على تعظيم ثقافة الوقف

كتب- محمود مصطفى:

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء اليوم، أول اجتماع لاتحاد وزراء الأوقاف العرب، على هامش المؤتمر الدولى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى افتتحه الوزير اليوم بحضور وزراء ومفتون من عدة دول.

وناقش اتحاد وزراء الأوقاف العرب في اجتماعه الأول، الأهداف العامة للاتحاد، والمشكلات العامة المتبادلة ومجالات التعاون المشترك بين وزراء الأوقاف العرب، مثل الوقف ونشر الفكر الوسطي.

وفى كلمته أكد وزير الأوقاف، أهمية الوقف كونه أحد مصارف البر، مشيرًا إلى أنه في مصر لا يتم بيع الوقف، إذ يظل اسم الواقف ممتدًا ليوم الدين، والمشرع المصري أحاط مال الوقف بسلسلة حماية من القوانين تفوق أي حماية لأي مليكات أخرى.

وأشار إلى أنه من خلال اتحاد وزراء الأوقاف العرب سيتم العمل على تعظيم ثقافة الوقف وأثرها في خدمة المجتمع، وعمارة وفرش المساجد.

وأكد وزير الأوقاف، أهمية الوقف ونشر ثقافته، وهو أحد أهم وجوه البر.