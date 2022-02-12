القوى العاملة: تعيين 752 شابا منهم 19 "قادرون باختلاف" بأسيوط

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 752 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري منهم 19 "قادرون باختلاف".

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2179 شابا منهم 36 "قادرون باختلاف"، فضلا عن إصدار 1371 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم حسن، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا بواقع 915 ألفا و700 جنيه لـ 1582 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلا عن تسجيل 7 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

وفتشت المديرية دوريا وحملات في مجال السلامة والصحة المهنية على 147 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 77 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1283 منشأة يعمل بها 2424 عاملا، وأسفر عن تحرير 107 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث 9 شكاوى، وعقد 5 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمالة النساء.

أما في مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 7 شكاوى عمالية تم إحالتها كاملة إلى القضاء، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها 50 طفلا، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 147 منشأة يعمل بها 6937 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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