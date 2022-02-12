​​​برلماني يعلق على إلغاء الدعم عن المتعدين على الأرض الزراعية: "أمن قومي مصري"

كتب- نشأت علي:

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن إيقاف الدعم عن أي شخص يتعدى على الأراضي الزراعية سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، يمثل إضافة مهمة وتعزيز للتشريعات لمنع كافة أشكال التجاوزات والتعدي على الأراضي الزراعية والتي تمثل الأمن الغذائي القومي للدولة.

وأكد الجندي، أن جهود الدولة المتواصلة في سبيل منع التعديات بالمحافظات تأتي بثمارها، مثمنًا دور المحافظين الذين يتولون مهمة إزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية بمحافظاتهم وتحصيل غرامات من المعتدين وذلك حفاظا على حق المصريين، وأكد أن هذا التشريع سيساهم في تعزيز مواجهة الدولة للمخالفين.

​