الزراعة: 1.5 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

07:57 م الجمعة 11 فبراير 2022
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كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إجمالي عدد الجرعات التي تم تحصينها، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي للماشية، وجدري الأغنام، والتي بدأت يوم 22 يناير الماضي، بحوالي مليون و582 ألف و623 جرعة للأبقار والأغنام والماعز، على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة، إن ذلك يأتي من خلال كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لتحصين الماشية.

وأشار رئيس الهيئة، في بيان له الجمعة، إلى أنه تم منذ بداية الحملة وحتى الآن، تحصين حوالي مليون و138 ألف و29 جرعة للأبقار، و379 ألف و342 جرعة للأغنام، و65 ألف و252 جرعة للماعز.

وزارة الزراعة تحصين الماشية الجلد العقدي جدري الأغنام

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