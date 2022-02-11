اليوم.. الأوبرا تنظم حفلًا للإيقاعات الشرقية على مسرح سيد درويش في الإسكندرية

(مصراوي):

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا لعازف الإيقاع سعيد الارتيست، وفرقة الإيقاعات الشرقية، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية، والمعزوفات الشعبية، وارتجالات مختلفة على آلات الايقاع الشرقي، منها مجانين، إحنا الشباب، ميدلي إسكندراني، مكسرات.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان سعيد الأرتيست أسس فرقته للإيقاعات الشرقية، وأسهم في تقديم مواهب جديدة متميزة، من خلال حفلات دار الأوبرا المصرية و دار أوبرا مسقط في عمان، ومكتبة الإسكندرية.