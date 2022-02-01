الخميس.. انطلاق سادس رحلات "مستقبل وطن" للكاميرون لدعم المنتخب

(مصراوي):

أعلن حزب مستقبل وطن، انطلاق سادس رحلات الحزب إلى الكاميرون لدعم المنتخب المصري.

وقال الحزب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تنطلق فجر الخميس المقبل سادس رحلات حزب مستقبل وطن إلى الكاميرون لدعم المنتخب المصري.. يارب النصر لمصر".

ويلتقي المنتخب الوطني المصري الكاميرون يوم الخميس المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية.