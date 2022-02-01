برلمانية عن "تجريم ضرب الزوجات": مرفوض وحبس الزوج يدمر الأسرة

كتب- مصراوي:

رفضت النائبة سحر القاضي عضو مجلس النواب، مشروع قانون يجرم ضرب الأزواج عبر تغليظ العقوبة بالحبس، مؤكدة أن الحبس يدمر الأسر ويخلق أجيال غير سوية.

وقالت النائبة القاضي، في تصريح لمصراوي، إن مشروع القانون محل الجدل الدائر يعمق من مشكلات الأسر ولا يحافظ على الأسرة، مؤكدة أن مصر ليس بها هذه الظاهرة بالشكل الذي يعرضه القانون أو من يتكلمون عنه.

وأضافت، أن المشكلات الأسرية موجودة في كافة بلدان العالم ومصر جزء من ذلك، نافية أن تكون نسبة ضرب الزوجات تصل إلى 86% لأن هناك عادات وتقاليد تحكم العلاقات الأسرية المصرية.

ورفضت النائبة بشكل قاطع أي ضرب للزوجات أو العكس، مؤكدة أن هذا أسلوب غير حضاري ويتنافى مع الشرع والقانون والعادات والتقاليد، مشيرة إلى أن أي قانون يخص العلاقات الأسرية وخصوصا علاقة الزوج والزوجة لابد أن يكون الأزهر مشرفًا عليه ويمر من خلاله إلى مجلس النواب، رافضة الهجمة الشرسة على الأزهر الشريف وإمامه باعتبارهم مصدر الإسلام الوسطي في مصر والعالم.

وأشارت إلى أن الأزهر دائمًا وابدًا ما يقف مع المرأة من منطلق الشرع والسنة النبوية الشريفة، ومحاولات تشويه دوره من بعض ما يطلقون على أنفسهم رجال دين وفكر مرفوضة.

ولفتت النائبة القاضي، إلى أنها قبل أن تكون نائبة في البرلمان المصري وتعبر عن الشعب المصري وخصوصا المرأة ترفض أن تكون العلاقات الزوجية والأسرية محل تشكيك ومحل جدل قانوني ربما يتعارض مع الشرع أو الدين.

وشددت على ضرورة أن يعتبر الجميع من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي كان آخرها أمس بشأن سرعة التقاضي وخصوصًا في القضايا الأسرية من أجل أن تحصل المرأة على حقوقها عند وجود خلافات بينها وبين الزوج.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي، حريص دائمًا على حقوق المرأة والأسرة المصرية ويطالب بعدم اعتماد الطلاق الشفوي حرصًا على سلامة الأسرة المصرية واستمرارها، ومن هنا كان يجب على الجميع أن يتعلم كيفية الحفاظ على الأسرة المصرية وليس تغليظ عقوبة بالحبس قد تسبب في تدمير البيت بسبب مشكلة صغيرة أو أن تقوم زوجة غير مسئولة باستغلال ذلك ضد زوجها.

وتعتزم النائبة أمل سلامة تقديم مقترح لإجراء تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة الزوج الذين يعتدي بالضرب على زوجته، وذلك بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، مع زيادة الغرامة.

وكان إسلام البحيري، الكاتب والباحث الإسلامي، قد هاجم رأي الأزهر الشريف؛ خصوصًا فضيلة الإمام الأكبر، الذي قاله في عام 2019 بتأييد ضرب الزوج لزوجته بضوابط وشروط.

وأضاف البحيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، معلقًا على مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، والذي تقدمت به النائبة أمل سلامة، رأي الدستور أهم من أي رأي آخر، معلقًا: "مع كامل الاحترام والتقدير لشيخ الأزهر، رأيه غلط والدستور عندنا أهم من أي شيء، احنا حاربنا الأعداء من الإخوان عشان نوصل لدولة مدنية".

وأوضح الكاتب والباحث الإسلامي، أنه لا يوجد ما يُسمى الضرب بشروط؛ لأنه يفتح الباب أمام الزوج للضرب مما يخلق مجتمعًا غير سوي، معلقًا: "ده كلام يخلق دولة في الغابة ودولة لا علاقة لها بالشريعة أو الدستور".

​