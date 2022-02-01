أمطار واضطراب ملاحة.. تقلبات جوية جديدة تبدأ الخميس وتؤثر على القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة التقلبات الجوية خلال الـ 48 ساعة القادمة يومي الخميس والجمعة.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من الخميس 3 فبراير إلى الجمعة 4 فبراير 2022 توجد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

وأضافت الأرصاد، أن الأمطار قد تمتد مساءً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع نشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

طقس الخميس 3 فبراير

- أمطار متوسطة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة مساء بنسبة 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- اضطراب ملاحة بحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 65 إلى 75 كم في الساعة وارتفاع الموج من 3 إلى 3.5 متر.

طقس الجمعة 4 فبراير

- أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة 60% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30% إلى 40% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- اضطراب ملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 65 و75 كم في الساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار.