الإبراشي ورزق وحجازي.. يناير يعلن الحداد في بلاط صاحبة الجلالة



كتب- مينا غالي:

شهد شهر يناير المنقضي، رحيل عدد كبير من قيادات ورجال مهنتي الصحافة والإعلام من أصحاب التاريخ الكبير، حيث تعد بداية هذا العام هي الأصعب على أبناء المهنة منذ سنوات طويلة، ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي أبرز الإعلاميين والصحفيين الراحلين خلال شهر يناير على النحو التالي:

إبراهيم حجازي

في 3 يناير الجاري، توفى الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى.

وكان قد أصيب حجازي بفيروس كورونا ونقل للرعاية المركزة قبل وفاته بأيام.

ونجح حجازي في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي في يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عامًا، كما قدم العديد من البرامج في التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببًا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية.

له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" في عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.

وائل الإبراشي

في 9 يناير، توفي الإعلامي الكبير وائل الإبراشي متأثرًا بتداعيات فيروس كورونا عن عمر يناهز 58 عامًا.

وبدأ الإبراشي حياته كصحفي في مؤسسة روزاليوسف الصحفية وكان صحفيا لامعا في قسم التحقيقات ثم ترأس تحرير جريدة "صوت الأمة".

وقدم الإبراشي عدة برامج منها "الحقيقة" على شاشة قناة دريم2، و"كل يوم" على قناة أون و"العاشرة مساءً" على قناة دريم؛ وبرنامج " التاسعة" على القناة الأولى والفضائية المصرية.

آمال مكاوي

في 17 يناير الماضي، توفيت الإعلامية آمال مكاوي رئيسة القناة الأولى الأسبق، والتي عملت كمذيعة بقسم الأخبار بالإذاعة ثم انتقلت للتلفزيون حتى تولت رئاسة القناة الأولى وحصلت على دبلومة من معهد الإذاعة والتلفزيون ودبلوم في الإخراج.

وتعد الإعلامية آمال مكاوي الأشهر في محاربة الدروس الخصوصية حيث وصفت بأنها مؤسسة البرامج التلفزيونية التعليمية في مواجهه الدروس الخصوصية.

ياسر رزق

يوم الأربعاء 26 يناير، توفى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، عن عمر يناهز 57 عامًا متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة.

وأقيمت صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس الماضي من مسجد المشير طنطاوي وسط حضور أصدقائه ومحبيه.

سامي متولي

يوم الأربعاء 26 يناير، توفي الكاتب الصحفي سامي متولي، مدير تحرير جريدة الأهرام السابق، وشيخ المحررين البرلمانيين، ووالد الزميل الصحفي أحمد سامي متولي.

وتم تشييع جثمان الكاتب الراحل من مسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة العصر.

وتوفى الكاتب الراحل اليوم، إثر وعكة صحية ألمت به، وقد تقلد العديد من المناصب القيادية بالأهرام، حيث عمل مديرًا للتحرير سنوات طويلة كما يوصف كونه المحرر البرلماني الأول في مصر.

زينب المرشدي منتصر

يوم 26 يناير، توفيت الكاتبة الصحفية الكبيرة، زينب منتصر المرشدي، إحدى كوادر مؤسسة روزاليوسف الصحفية، بعد صراع مع المرض.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في نعيه لها، إن الراحلة كانت نموذجا للعطاء والمحبة والسلام، كما كانت نموذجا للصحفية المحبة للعمل والاجتهاد في جميع المناصب التي تولتها في مؤسسة روزاليوسف.

عبدالحكيم الأسواني

في 30 يناير، توفى الكاتب الصحفي عبدالحكيم الأسواني، مدير تحرير جريدة المصري اليوم، بعد صراع مع المرض. وشيعت جنازته من مسجد صلاح الدين بالمنيل.

المخرج نبيل الجوهري

في 30 يناير، توفي المخرج الكبير نبيل الجوهري، والذي بدأ حياتة كمدير تصوير في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها "عفوا هذا حقى" و"صباح الورد"، و"النوة"، بالإضافة إلى عمله أيضاً كمخرج منفذ فى أكثر من مسلسل.

ومن أهم المسلسلات " بالامر المباشر" وتدرج في الوظائف القيادية حتى وصل إلى مدير إدارة البرامج التعليمية بالتلفزيون بجانب عمله كأمين عام نقابة المهن السينمائية.