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الإفتاء: اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان

10:50 م الأحد 09 يناير 2022
الإفتاء: اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

نشرت دار الإفتاء، على صفحتها الرسمية دعاءً ترحمت فيه على الموتى.

وقالت دار الإفتاء: "إنما نحن جنازات مؤجلة، ميت الغد يشيع ميت اليوم، فرحم الله من قضى نحبه، وأسبل ستره وعافيته على من بَقِي، اللهم إنا نسألك حياة القلب في الدنيا والثبات على الدين عند الموت".

وتابعت دار الإفتاء: "اللهم لا تفتنا واختم بالصالحات أعمالنا، {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}".

دار الإفتاء المصرية الإيمان الموت الدعاء للموتي

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