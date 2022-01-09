منتدى شباب العالم يكشف تفاصيل منطقة الابتكار والإبداع "FREEDOM.E"‏

كتب- مصراوي:

انطلقت ساحة الابتكار والإبداع "Freedom.e"، وفتحت أبوابها أمام المشاركين في منتدى شباب العالم، تحت شعار العودة معًا "Back Together"، وتستمر الفعالية على مدار أيام انعقاد المنتدى، حيث يجتمع الشباب من مختلف الجنسيات لتبادل الحوار حول التكنولوجيا والإبداع والفن، فضلًا عن تجربة عدد من التقنيات التفاعلية والألعاب الحديثة.

ساحة التفاعل والترفيه

تهتم منطقة "Freedom.e" بالأنشطة التفاعلية التي تتيح للمشاركين تجربة الألعاب بتقنيات تكنولوجية مختلفة، وزيارة المتحف التفاعلي الذي يضم عددًا من الشخصيات التاريخية التي يدور بينها حوار خيالي؛ مثل كوكب الشرق "أم كلثوم"، والملاكم العالمي محمد علي كلاي، وعالم الفيزياء نيوتن، والملكة المصرية نفرتاري، ورائد الفضاء نيل أرمسترونج، وأول امرأة تقود طائرة "إيميليا إيرهارت"، فضلاً عن استخدام المشاركين تكنولوجيا الواقع الافتراضي لزيارة واكتشاف عدد من المدن المصرية، وتقدم عديد من العروض الموسيقية الراقصة الخاصة بفرقة النوبة وفرقة الطبول، وعروض الرقص الفجائية "Flash Mob".

مسرح "Freedom.e"

يمنح "مسرح فريدوم" فرصة للشباب الموهوب لإلقاء الكلمات والحديث عن القضايا والموضوعات التي يناقشها المنتدى، فضلًا عن إتاحة الفرصة لعدد من المواهب الشابة من مختلف دول العالم لتقديم عروض فنية وموسيقية متنوعة.

المنطقة صديقة البيئة

يعرض أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب عديد من المنتجات صديقة البيئة والمحققة لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقديم عروض لبعض الشركات الناشئة العاملة بمجال التكنولوجيا، كما توفر ساحة الابتكار والإبداع تدريب للشباب على تصنيع المنتجات صديقة البيئة والمُعاد تدويرها.

حزمة إجراءات احترازية

تحرص إدارة المنتدى على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بتقنيات غير مسبوقة للوقاية من فيروس كورونا في منطقة "Freedom.e"، ويتضمن ذلك استخدام تكنولوجيا مبتكرة لرصد أعداد الحضور بحيث لا تتخطى الكثافة 500 شاب داخل الساحة، كما يجري التعقيم المُستمر لكل الأدوات المستخدمة، ويلزم الحضور بارتداء الأقنعة الطبية عبر آلة تصنع كمامات مطبوع عليها ابتسامة الشخص بعد تصويره لإضفاء أجواء من البهجة والمرح.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.