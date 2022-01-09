وزير التعليم العالي يقر تغيير مسمى أحد المعاهد العالية بالمنصورة

01:23 م الأحد 09 يناير 2022
وزير التعليم العالي يقر تغيير مسمى أحد المعاهد العالية بالمنصورة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 7279 لسنة 2021.
وينص القرار في المادة الأولى: تعديل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2004 بتاريخ 25/10/2000 بتعديل مسمى المعهد من معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة ليصبح: (معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية ويتبع جمعية أكاديمية الدلتا للعلوم والتنمية).
وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي:

التعليم العالي خالد عبد الغفار معهد الدلتا العالي نظم المعلومات الإدارية

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