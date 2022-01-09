وزير التعليم العالي يقر تغيير مسمى أحد المعاهد العالية بالمنصورة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 7279 لسنة 2021.

وينص القرار في المادة الأولى: تعديل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2004 بتاريخ 25/10/2000 بتعديل مسمى المعهد من معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة ليصبح: (معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية ويتبع جمعية أكاديمية الدلتا للعلوم والتنمية).

وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي: