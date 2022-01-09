قرار جمهوري بزيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي

11:32 ص الأحد 09 يناير 2022
قرار جمهوري بزيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي

بنك التنمية الأفريقي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 229 لسنة 2021، بالموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم (3/2019) الصادر بتاريخ 31/10/2019، بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال بنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية، في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

ونص القرار رقم 3 لسنة 2019، على:التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال بنك التنمية الإفريقي والذي وافق عليه مجلس المحافظين في اجتماعه الخامس والاستثنائي بتاريخ 31 أكتوبر 2019، ويسرى اعتبارا من تاريخ الموافقة عليه.

وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي:

بنك التنمية الإفريقي رار جمهوري لرئيس عبدالفتاح السيسي جلس المحافظين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا