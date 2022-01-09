قرار جمهوري بزيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 229 لسنة 2021، بالموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم (3/2019) الصادر بتاريخ 31/10/2019، بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال بنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية، في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

ونص القرار رقم 3 لسنة 2019، على:التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال بنك التنمية الإفريقي والذي وافق عليه مجلس المحافظين في اجتماعه الخامس والاستثنائي بتاريخ 31 أكتوبر 2019، ويسرى اعتبارا من تاريخ الموافقة عليه.

وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي: