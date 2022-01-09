قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي
القاهرة - أ ش أ:
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2021، بالموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم ٣/٢٠١٩ الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2019، بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.
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