قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي

القاهرة - أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2021، بالموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم ٣/٢٠١٩ الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2019، بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.