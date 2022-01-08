​​الزراعة تعلن تفاصيل اشتراك العارضين في معرض الزهور 2022

11:15 م السبت 08 يناير 2022
​​الزراعة تعلن تفاصيل اشتراك العارضين في معرض الزهور 2022

وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن المهندس عماد عبدالمنعم، مدير حديقة الأورمان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح باب الاشتراكات في معرض الزهور، مشيرًا إلى امتداد مدة الاشتراك حتى 3 أسابيع.

وأكد عبدالمنعم لـ"لمصراوي"، اليوم السبت، أن معرض الزهور ينطلق في 19 فبراير المقبل، لافتًا إلى أن تحديد المساحات وعدد المشاركين سيتضح قريبًا.

وأشار إلى عقد اجتماع غدًا الأحد مع قيادات وزارة الزراعة والأجهزة المختلفة لوضع خريطة الاستعدادات الخاصة بالمعرض، مضيفًا أن المعرض أهم حدث للحديقة ويعد مصدرًا جيدًا للدخل مع إمكانية تحقيق مكاسب للعارضين والمهتمين بالزهور في مصر.

وأقيم المعرض 88 مرة في حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة، حيث يضم عارضين من الخارج والداخل.

وزارة الزراعة معرض الزهور 2022 استصلاح الأراضي حديقة الأورمان

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