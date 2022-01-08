التنبؤ بالفيضان يعلن سقوط أمطار حتى الاثنين ويكشف المناطق المهددة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- أحمد مسعد:
نشر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، نماذج لخرائط التنبؤ بأماكن سقوط الأمطار خلال 3 أيام.
وتشمل فترة التوقع التي تشكلها خرائط المركز اليوم السبت 8 يناير، وغدا الأحد 9 يناير، وبعد غد الاثنين 10 يناير.
وتشير التوقعات التي أعلن عنها المركز بشأن أماكن سقوط الأمطار إلى ما يلي:
أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت
- من المحتمل سقوط أمطار خفيفة على أقصى جنوب غرب البلاد.
أمطار الأحد 9 يناير
- من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر، وتقل شدتها على جنوب البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد والوادي الجديد وأجزاء من السواحل الشمالية الغربية.
أمطار الاثنين 10 يناير
- من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء والبحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان