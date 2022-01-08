التنبؤ بالفيضان يعلن سقوط أمطار حتى الاثنين ويكشف المناطق المهددة

04:19 م السبت 08 يناير 2022
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كتب- أحمد مسعد:

نشر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، نماذج لخرائط التنبؤ بأماكن سقوط الأمطار خلال 3 أيام.

وتشمل فترة التوقع التي تشكلها خرائط المركز اليوم السبت 8 يناير، وغدا الأحد 9 يناير، وبعد غد الاثنين 10 يناير.

وتشير التوقعات التي أعلن عنها المركز بشأن أماكن سقوط الأمطار إلى ما يلي:

أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

- من المحتمل سقوط أمطار خفيفة على أقصى جنوب غرب البلاد.

أمطار الأحد 9 يناير

- من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر، وتقل شدتها على جنوب البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد والوادي الجديد وأجزاء من السواحل الشمالية الغربية.

أمطار الاثنين 10 يناير

- من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء والبحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء.

سقوط أمطار الطقس وزارة الموارد المائية والري جنوب سيناء البحر الأحمر

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