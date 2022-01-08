التنبؤ بالفيضان يعلن سقوط أمطار حتى الاثنين ويكشف المناطق المهددة

80 ألف طن مخلفات.. كيف تسبب مواطن في إحالة رئيس مدينة الخانكة للتحقيق؟

أقدم مساجد القاهرة.. المقاولون العرب تنشر صورا لترميم جامع عمرو بن

كتب- أحمد مسعد:

نشر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، نماذج لخرائط التنبؤ بأماكن سقوط الأمطار خلال 3 أيام.

وتشمل فترة التوقع التي تشكلها خرائط المركز اليوم السبت 8 يناير، وغدا الأحد 9 يناير، وبعد غد الاثنين 10 يناير.

وتشير التوقعات التي أعلن عنها المركز بشأن أماكن سقوط الأمطار إلى ما يلي:

أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

- من المحتمل سقوط أمطار خفيفة على أقصى جنوب غرب البلاد.

أمطار الأحد 9 يناير

- من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر، وتقل شدتها على جنوب البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد والوادي الجديد وأجزاء من السواحل الشمالية الغربية.

أمطار الاثنين 10 يناير

- من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء والبحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء.