افتتاح الرئيس السيسي منتدى شباب العالم بعد غد يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /السبت/، وفي مقدمتها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتدى شباب العالم، بعد غد /الاثنين/ بمدينة شرم الشيخ.

ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (شرم الشيخ تحتضن شباب وثقافات العالم)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي يفتتح يوم الاثنين المقبل منتدى شباب العالم، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، ويستمر 4 أيام، بمشاركة ضيوف وشباب من جميع أنحاء العالم، حيث تضم النسخة الرابعة من المنتدى العديد من القضايا الحيوية التي تعكس الواقع الجديد بعد جائحة "كورونا".

وأضافت الصحيفة أن مبادرة (حياة كريمة) تتصدر المناقشات باعتبارها المشروع الأكبر في تاريخ مصر الحديث، تشمل المناقشات كذلك عدة محاور أساسية هي السلام والإبداع والتنمية.

وأشارت إلى أنه من المقرر عقد ورش عمل تحضيرية قبيل انطلاق المنتدى تستمر يومين؛ لبحث آثار جائحة "كورونا" بجانب القضايا الإفريقية والتحول الرقمي والتعليم والسياسات المائية والتغيرات المناخية ومستقبل الرعاية الصحية والطاقة وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع.

وأوضحت الصحيفة أن المنتدى يركز على إعلاء القيم الإنسانية من خلال بحث صناعة الفن والإبداع وبناء عالم آمن وشامل للمرأة، كما ينظم المنتدى نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان.. مؤكدة أن إدارة المنتدى أطلقت منصة تفاعلية لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور، وذلك لمتابعة مختلف الفعاليات والأنشطة التي يشهدها.

وتحت عنوان (358 مليار جنيه استثمارات في مشروعات التنمية) نقلت صحيفة (الأهرام) تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، التي أكد خلالها أن توجه الدولة نحو التوسع في المشروعات الاستثمارية، لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، انعكس في موازنة العام المالي الحالي بإقرار زيادة غير مسبوقة في المخصصات المالية للاستثمارات العامة؛ لتصل إلى 358.1 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 27.6%، بما يُساعد على الإسراع في تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2030" من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف الوزير أن المشروعات القومية تُساعد في تعزيز حركة النمو الاقتصادي، على نحو جعل متوسط التضخم بمصر في إطار السيطرة، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن أكثر من 3 آلاف شركة مصدرة صرفت أكثر من 30 مليار جنيه من دعم الحكومة للقطاع التصديري؛ بما أسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، بل تعظيم الطاقات الإنتاجية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص أكثر من 80 مليون جنيه دعمًا إضافيًا لمصدري المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج على ضوء ما عرضه المصدرون، وانتهى إليه التشاور مع وزارتي التجارة والصناعة والطيران المدني، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير، كما تم تخصيص نصف مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم مصدري السيارات والمركبات.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان (امتحانات "أولى وثانية ثانوي" إلكترونيًا بالمدارس).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت خطة توزيع درجات المواد للصف الأول الثانوي، مضيفة أن بالنسبة لمواعيد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول تبدأ 22 يناير الجاري وتستمر حتى 2 فبراير المقبل، موضحة أنه تجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 15 و17ُ يناير وتعقد الامتحانات إلكترونيًا بالمدارس بلجان مراقبة ومؤمنة.

كما أعلنت الوزارة جدول ومواعيد اختبارات الصف الثاني الثانوي، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن تجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 16 و18 يناير، كما تعقد الامتحانات إلكترونيا بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وتحت عنوان (الحكومة تطرح فرصًا جديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة).. أشارت صحيفة (المصري اليوم) إلى أن الحكومة تسعى لطرح عدد من المشروعات الجديدة لزيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة للوصول إلى إنتاج 42% من الطاقات المتجددة عام 2035.

ونقلت الصحيفة تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي أكد خلالها أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر شهد تناميًا واضحًا خلال الأشهر الماضية، لافتًا إلى أنه على الرغم من تأثير جائحة "كورونا" سلبيًا تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات، منها بدء هيئة الطاقة المتجددة في تنفيذ محطة طاقة رياح بمنطقة خليج السويس، ومحطة خلايا شمسية بمنطقة الزعفرانة، منتصف 2022 وبدء التشغيل التجاري لمحطة رياح بمنطقة خليج السويس، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة بمصر.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن الانتهاء من إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في الزعفرانة منتصف العام الحالي باستثمارات تبلغ 40 مليون دولار، إلى جانب الانتهاء من محطة جديدة لطاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات باستثمارات 4 مليارات جنيه.

وأضاف أنه جارٍ حاليًا دراسة طرح مشروعات شمسية بقدرة 70 ميجاوات خلال العام الحالي في إطار سعي الهيئة لاستغلال الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقات المتجددة، والبالغة مساحتها 7600 كيلومتر على مستوى الجمهورية.